Samanyolu Haber /Gündem / Demirören'e resmen itiraz ettiler! /18 Şubat 2019 18:53

Demirören'e resmen itiraz ettiler!

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yeniden ihaleye çıkmıştı. İnteltek-Turkcell Konsorsiyumu İddaa ihalesine resmen itiraz etti! İNTELTEK konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

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Revize edilen tekliflerde İnteltek komisyon teklifini yüzde 0.5'e, Turkcell ve Demirören-Scientific Games (Şans Girişim Grubu) yüzde 0.2'ye çektimişti.

Spor Toto Teşkilatı kazananı 5 gün içerisinde yazılı bir şekilde açıklayacaktı. En avantajlı teklifi ise 0.2 ile Şans Girişim Grubu'ndan gelmişti.

İNTELTEK konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Turkcell iştiraki olan Şirketimiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi’ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif vermiştir.
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