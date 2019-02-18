Demirören'e resmen itiraz ettiler!

Revize edilen tekliflerde İnteltek komisyon teklifini yüzde 0.5'e, Turkcell ve Demirören-Scientific Games (Şans Girişim Grubu) yüzde 0.2'ye çektimişti.





Spor Toto Teşkilatı kazananı 5 gün içerisinde yazılı bir şekilde açıklayacaktı. En avantajlı teklifi ise 0.2 ile Şans Girişim Grubu'ndan gelmişti.





İNTELTEK konuyla ilgili bir açıklama yaptı





Turkcell iştiraki olan Şirketimiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi’ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif vermiştir.