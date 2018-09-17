Samanyolu Haber /Medya / Demirören'den gazete arşivinden haber silme operasyonu /17 Eylül 2018 18:57

Demirören'den gazete arşivinden haber silme operasyonu

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi, 3 ay süren tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi. "Tarihe karışacak" Atatürk Havalimanı'nda yapılan bu yenileme çalışması ise dikkat çekti...

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Doğan Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara iktidara yakın Demirören Holding’e satmıştı.

Geçen aylarda gerçekleşen satışın ardından yayınların yönetimlerinde değişikliğe gidilmişti.

Aynı zamanda Vatan ve Milliyet gazetelerinin de sahibi olan Demirören Holding’in arşivleri araştırarak bazı haberleri sildirdiği anlaşıldı.

Doğan Medya’nın basılı yayınına 2014, internet yayına da 2016’da son verdiği Radikal gazetesinde 20 Mayıs 2013’te ‘Demirören’e suçlama: Rum işadamı Arşimidis’i öldürdü!’başlıklı haber yer alıyordu.

Medya grubunun el değiştirmesinin ardından bir süre daha sitede kalan haberin daha sonra silindiği ortaya çıktı.

Linkte tıklandığında haberin silindiği görülebiliyor…

Haberde, Kapatılan Taraf gazetesinin tutuklu muhabiri Mehmet Baransu’nun bir iddiasına yer verilmişti.

Haberde, “1978’de Halkalı’da cesedi yakılarak öldürülen Rum işadamı Arşimidis’in katilinin, Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören olduğu iddia edildi” denmişti.

Erdoğan Demirören, 8 Haziran’da hayatını kaybetmişti.
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