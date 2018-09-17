Demirören'den gazete arşivinden haber silme operasyonu

Doğan Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara iktidara yakın Demirören Holding’e satmıştı.





Geçen aylarda gerçekleşen satışın ardından yayınların yönetimlerinde değişikliğe gidilmişti.





Aynı zamanda Vatan ve Milliyet gazetelerinin de sahibi olan Demirören Holding’in arşivleri araştırarak bazı haberleri sildirdiği anlaşıldı.





Doğan Medya’nın basılı yayınına 2014, internet yayına da 2016’da son verdiği Radikal gazetesinde 20 Mayıs 2013’te ‘Demirören’e suçlama: Rum işadamı Arşimidis’i öldürdü!’başlıklı haber yer alıyordu.





Medya grubunun el değiştirmesinin ardından bir süre daha sitede kalan haberin daha sonra silindiği ortaya çıktı.





