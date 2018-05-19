Samanyolu Haber /Medya / Demirören tenkisata ara vermiyor /19 Mayıs 2018 10:36

Demirören tenkisata ara vermiyor

Demirören grubuna satılan Kanal D’de işten çıkarmalar devam ediyor.

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 Kanal D Haber, Ahmet Hakan’ın ardından şimdi de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy ile de yollarını ayırdı. Öte yandan CNN Türk ekonomi müdürü ve Parametre sunucusu Ebru Baki’nin görevine son verildi.

Daha önce Kanal D Haber’in anchorman’i Ahmet Hakan’ın görevine son verip bu koltuğa Buket Aydın’ı oturtan yönetim, şimdi de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy’la yollarını ayırdı. Atasoy’un yerine Merve Dinçkol isimli sunucu getirildi.

CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin görevine son verildi. Ebru Baki CNN Türk’te aynı zamanda sabah kuşağında yayınlanan Parametre isimli ekonomi programının da sunuculuğunu yapıyordu.

Kanal D’de Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile Kanal D Haber Daire Başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan’ın ayrılığının ardından 13 isimle yollar ayrılmıştı. Kanal D’de yaşanan tenkisat depremi geçtiğimiz hafta CNN Türk’e sıçramış ve ana haber sunucusu Duygu Demirdağ’ın kurumla ilişiği kesilmişti.
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