Samanyolu Haber /Medya / Demirören tam 340 kişiyi işten çıkarıyor /07 Eylül 2018 09:33

Demirören tam 340 kişiyi işten çıkarıyor

Demirören Grubu’nun ağır toplarının bir araya geldiği dünkü zirveden büyük işten çıkarma kararı çıktığı öne sürüldü

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Medyaradar'ın özel haberine göre Ciner Medya Grubu’nda başlayan büyük çaplı tenkisat, Aydın Doğan’ın elindeki televizyon ve gazeteleri alarak Türkiye’nin en büyük medya gücüne dönüşen Demirören Grubu’na da sıçradı.
 
Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; dün akşam gerçekleştirilen İcra Kurulu görüşmesine Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, DHA ve internet sitelerinin tepe isimleri tam kadro katıldı.
 
ANA GÜNDEM DOLAR VE KAĞIT
 
Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın yönetimindeki toplantıda ana konu artan dolar fiyatları ve inanılmaz boyutlara ulaşan kağıt maliyetleri oldu.
 
340 KİŞİLİK DEV TENKİSAT GELİYOR
 
Toplantıda sayfa sayılarının azaltılması seçeneği masaya yatırılırken, 340 kişinin işten çıkarılması yönünde de çok dikkat çeken bir karar alındı.
 
Yayın organlarının genel yayın yönetmenleri, tenkisat için hazırladıkları listeleri de bu toplantıda yönetime sundu.
 
340 kişilik bu dev tenkisatın bir anda yapılmayacağı, zaman içinde bölüm bölüm kadroların küçültüleceği şimdilik gelen haberler arasında.
 
Dolar kurundaki ani yükseliş sonrası Habertürk Gazetesi’ni kapatmak zorunda kalan Ciner Medya Grubu, son 1 aydır da 200’ün üzerinde çalışanın ilişkisini kesmek zorunda kaldı.
 
Yine bu süreçte hükümete yakın gazeteler bile önemli fiyat artışlarına giderken, bazı gazeteler ise Pazar günü çıkmamak ve sayfa sayısını azaltmak gibi yollara başvurdu.

MEDYARADAR
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