Demirören sonrası kıyım devam ediyor

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasıyla birlikte, CNN Türk'te başlayan işten çıkarmalar sürüyor. Uzun yıllardır "Ne Oluyor" programını sunan gazeteci Şirin Payzın’ın CNN Türk’teki görevine son verildiği belirtiliyor. Ancak Oda TV'de yer alan habere göre ise Payzın'a 25 Haziran'a kadar izin verildi. Payzın, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu programına çıkarmıştı.





Yandaş gazeteci Cem Küçük Twitter hesabından Payzı'nın "gönderildiğini" ve yerine Başak Şengül'ün getirildiğini yazdı