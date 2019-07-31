Demirören Medya Grubu'na yeni bir talip daha

Doğan Medya Grubu iken, 2018 yılında Demirören Medya tarafından satın alınan ve adı da değiştirilen medya grubunun bir kez daha satışının yapılması gündemde.





Satın alındığı günden bu yana büyük zarar eden, gruba ait gazete tirajlarının dibe vurduğu ve kanallarının izlenirliğinin iyice düştüğü Demirören Medya Grubu'nun, iktidara yakınlığı ile bilinen Turkuvaz Medya Grubu'na satıldığı iddia edilmişti.





SOCAR, DEMİRÖREN MEDYA GRUBU'NA ORTAK OLMAK İSTİYOR

Demirören'e bir talibin daha çıktığı iddia ediliyor. Medyaradar'ın haberine göre Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Demirören Medya Grubu’na ortak olmak için harekete geçti.





Doğan Grubu, yine AKP iktidarına yakın Demirören Grubu’na Ziraat Bankası’ndan kullanılan 675 milyon dolarlık kredi ile satılmıştı.





Demirören'in SOCAR'a satış sürecinin Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından yönetildiği ve yeni oluşacak ortaklığa Turkuvaz’dan bazı geçişlerin olacağı da iddia ediliyor. Demirören'in SOCAR'a satılması halinde Azerbaycan sermayesi medya sektöründe ağırlığını arttırmış olacak. Daha önce de Azerbaycanlı Global Medya Grup, 24 Eylül 2018'de yayın hayatına başlayan Haber Global isimli kanalı kurmuştu.





Daha önce de ATV, A haber, A Para, Sabah Gazetesi gibi çok sayıda yayın organına sahip olan Turkuvaz Medya'nın Demirören'i satın alacağı ve Demirören Medya’yı da bünyesine katması halinde medya tarihinin en büyük tekelini kuracağı dillendiriliyordu. Hatta Turkuvaz Medya’nın CNN TÜRK, Kanal D ve diğer yayın organlarını elindekilerle birlikte 5. Levent’te yaptırdığı medya kompleksine taşıyacağı ifade ediliyordu.