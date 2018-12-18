Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Medya Grubu’nda işten çıkarmalar devam ediyor Emre Tilev’in işine son verildi /18 Aralık 2018 20:54

Demirören Medya Grubu’nda işten çıkarmalar devam ediyor Emre Tilev’in işine son verildi

Demirören Medya sunucu Tilev'le yollarını ayırdı. Tilev 'Bir yılbaşı öncesi işsizlik' mesajı paylaştı.

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Demirören Medya Grubu’nda işten çıkarmaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, CNN Türk ve Kanal D’nin spor spikerlerinden Emre Tilev’in işine son verildi.


 
12 yılı aşkın süredir grupta görev yapan Tilev, CNN TÜRK  ekranlarında “Spor Masası” ve “Spor Toplantısı” isimli programı, CNN TÜRK Spor bültenini, Kanal D ekranlarında ise Spor Gündemi’ni sunuyordu.

Emre Tilev, Demirören Medya Grubu’ndan ayrılığını twitter adresinden şu mesajlarla duyurdu:

“Bir zamanlar 2006-2018 Yılbaşı öncesi işsizlik… CNN Türk Benim hep Yuvam oldu bugün git dediler derviş misal biz eve gitmek kaldı tüm dostlara üzerimde emeği olan tüm herkese sonsuz teşekkürler

Hoş kalın, dost kalın… Veda… Bir devir bitti. Üzülerek.”
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