Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Medya gerçekten satılıyor mu? /02 Temmuz 2019 21:46

Demirören Medya gerçekten satılıyor mu?

Hürriyet Gazetecillik ve Matbaacılık, KAP'a yaptığı açıklamada, Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık'tan Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada "Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada "Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır" ifadesine yer verildi.

Medyaradar'da dün yayımlanan haberde Demirören Medya Grubu'nun tüm yayın organlarıyla birlikte satışı için Turkuaz Medya ile anlaştığı iddiasına yer verilmişti.
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