Demirören Medya, 80 çalışanı kapının önüne koydu

Aydın Doğan’ın elindeki yayın organlarını satın alarak büyük bir medya imparatorluğu kuran Demirören Grubu, işler yolunda gitmeyince geçtiğimiz ayın başında Vatan Gazetesi’ni kapatma kararı almıştı.





Gazetenin kapanmasının ardından bugün yazı işleri, ekonomi, magazin, internet ve eklerin de aralarında bulunduğu servislerdeki 80 gazeteci resmen işsiz kaldı.





Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre işten çıkarma işleme sırasında ise büyük bir kriz patlak verdi.





NEDEN VATAN’A 3 MAAŞ?





Ekonomik anlamda zor günler geçiren Demirören Grubu’nda Vatan Gazetesi’nde çalışanlara işe dönüş davası açmamaları karşılığında teklif edilen 3 maaşlık ödeme bir anda sinirleri gerdi.





Gazete çalışanları grubun diğer yayın organları olan Hürriyet ve CNN Türk’te yapılan işten çıkarmalarda çalışanlara 5 maaşlık bir ödeme yapıldığını savunarak ayrımcılık yapıldığını iddia etti ve gerekli evrakları imzalamadı.





Çalışanların bu itirazı üst yönetime de iletildi ve bekleme süreci başladı.





2002’DEN BERİ ÇIKIYORDU





Demirören Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ile Vatan Gazetesi’ni Aydın Doğan’dan satın almıştı. Gazete yayın hayatına ise 2002 yılında Doğan Grubu’nun çatısı altında başlamıştı.