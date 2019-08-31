Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Haber Ajansı’nda tenkisat sürüyor /31 Ağustos 2019 13:13

Demirören Haber Ajansı’nda tenkisat sürüyor

Doğan Medya Grubu’nu kamu bankasından aldığı yüksek krediyle satın alan Türkiye’nin en büyük medya grubu Demirören Medya’nın bünyesinde yer alan Demirören Haber Ajansı’nda tenkisat depremi devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışmet'in yerine getirilen Kubilay Gülbek ise ajansta kıyıma başladı.

Gülbek’in talimatı üzerine, ajansta 16 yıldır editörlük yapan, son bir yıldır da Kurumsal İletişim ve Planlama Müdürü olarak görevini sürdüren Orhan Sencer ile yollar ayrıldı. Sencer’in yanı sıra Bursa Büro Şefi Osman Şişko, Pazarlama Yönetmeni İpek Günenme, Pazarlama Uzmanı Hilal Özbağ, Muhasebe Uzmanı Öykü Sena Fedakar ve Planlama Editörü Merda Zorlu’nun da iş akdi feshedildi.

Orhan Sencer ayrılığını Twitter hesabından, "17 yıldır emek verdiğim DHA ile yollarımızı ayırdık. Doğru ve tarafsız habercilik yapmaya çalışan, kalemini satmayan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim" sözleriyle duyurdu.
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