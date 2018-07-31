Samanyolu Haber /Gündem / Demirören grubuna eleman dayanmıyor :Kanal D'ye yeni alınanlar işten atıldı /31 Temmuz 2018 16:27

Demirören grubuna eleman dayanmıyor :Kanal D'ye yeni alınanlar işten atıldı

Doğan Medya Grubu satıldı, işten çıkarmalar peş peşe gelmeye başladı. Doğan medyasının, Demirören Medya Grubu'na satıldıktan sonra hareketli günler yaşanan Kanal D'de yine işten çıkartmalar başladı.

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Demirören Medya Grubu'na geçtikten sonra Show Haber ekibinin büyük bölümü Kanal D Haber'e transfer edilmiş, ancak bir süre sonra Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz'ın haber sunucusu Buket Aydın ile anlaşmazlığı nedeniyle işine son verilmişti.

Birgün’ün haberine göre, Show Haber'den Ramazan Kurnaz ile birlikte Kanal D'ye transfer olan isimlerle de bugün itibariyle yollar bir bir ayrılmaya başlandı.

Kanalda Haber Müdürlüğü görevinde bulunan Fırat Çatalbaş ile Derya Bozdinç, Sorumlu Haber Müdürü Neşe Toptaş, görsel yönetmen Görkem Eğinlioğlu, muhabir Duygu Kaya, montajcı hakan, kameraman Başar Günal'ın görevlerine son verildi.
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