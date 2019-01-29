Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Gazetecilik borsadan çıkıyor /29 Ocak 2019 12:42

Demirören Gazetecilik borsadan çıkıyor

Demirören'den Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a duyuru...

SHABER3.COM

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yeni payların ihraç edilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı Borsa tarafından öğrenildiğinde şirketin işlem sırasının kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren ise şirket paylarının borsa kotundan çıkarılacağı ifade edildi.

Demirören Gazetecilik daha önce yaptığı açıklamada, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 342,528 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılacağı, iptal edilen paylar karşılığında 342,528 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılacağı, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde şirket sermayesinin tekrar 105 milyon liraya çıkarılacağını duyurmuştu.

KAP'ta yer alan hissedarlık yapısına göre, mevcut durumda 105 milyon lira sermayeli Demirören Gazetecilik'in yüzde 99.67'si Demirören Medya Yatırımları'na, kalan yüzde 0.33 pay ise diğer hissedarlara ait.
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