Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Gazeteciliğin hisseleri borsa kotundan çıkıyor /19 Şubat 2019 22:05

Demirören Gazeteciliğin hisseleri borsa kotundan çıkıyor

Demirören Gazetecilik tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre; Demirören Gazeteciliğin hisseleri, yarından itibaren borsa kotundan çıkacak

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Demirören Gazetecilik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz /Aracı Kurum, yatırımcıların Demirören Gazeteciliğin paylarına ilişkin satma hakkı taleplerini 3 iş günlük süre içinde hakim ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ne bildirecek, hakim ortağımız olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ en geç 3 iş günü içinde pay bedellerini şirketimiz /aracı kurum hesabına yatıracak, ilgili süreci müteakiben en geç ikinci iş günü pay bedelleri şirketimiz /aracı Kurum tarafından yatırımcılara ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Borsa İstanbul'un bugünkü duyurusunda belirtildiği üzere, şirket paylarının yarından itibaren Borsa kotundan çıkarılacağı bildirildi.
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