Demirören Avrupa Hürriyet'i 'Bir Euro'ya sattı

Demirören borcunu bile ödemeden Hürriyet Avrupa’yı 1 Euro’ya sattı!





Ahvalnews.com.tr'nin haberine göre daha kredi borcunun ödemesi bile başlamadan yapılan satış dikkat çekerken ortada dönen rakamlar da şüphe uyandırdı. Hürriyet Gazetesi’nden KAP’a yollanılan açıklamaya göre 376 milyon 206 bin 949 Euro sermayeli Avrupa yayınlarının satış bedeli sadece 1 Euro oldu.





Demirören bu satışı yaparken verdiği kredi nedeniyle hala Hürriyet’in gerçek sahibi konumunda olan Ziraat Bankası’nın bu denli bir aktif küçülmesi yani zarara ilişkin ne diyeceği ise belirsiz. Açıklamada ayrıca satışın pazarlık usulü yapıldığı ve satış bedeli olan 1 Euro’nun da peşin tahsil edildiği kaydedildi.





Hürriyet Avrupa yayınlarının satışına ilişkin bugün Hürriyet Gazetecilik’ten KAP’a yapılan açıklamada duyururluken, konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:





‘Yönetim kurulumuzun 26 Haziran tarihli kararı uyarınca Hürriyet Invest B.V. ve Hürriyet Invest B.V'nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim Trader Media East Ltd.ve TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının tamamı Fatih Berber’e satılmıştır. Satılan şirket Avrupa’da gazete ve internet yayıncılığı yapmaktadır. Satılan duran varlığın sermayesi 376.206.949 Euro’dur. Satış bedeli 1 Euro’dur.’





Açıklamanın devamında ise şu ayrıntılara yer aldı:





‘Grup, bu satış sonucunda, hem Hollanda'da hem Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yer alan tüm faaliyetlerinden çıkacaktır. Söz konusu doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkların satışının finansal tablolarımız üzerindeki kesin etkileri hakkında bilgiler, ilgili faaliyetlerden kaynaklı "yabancı para çevrim farkları"nın muhasebeleştirilmesi ile ilgili konular da dahil olmak üzere, bundan sonra kamuya açıklanacak ilk finansal rapor ve ilgili dipnotlarda yer alacaktır. Mezkur satış ve devir işleminden kaynaklanacak iştirak satış karı veya zararının tamamı ilgili dönem kar/zararına yansıtılacaktır.’





Doğan Grubu Şubat ayında duyulan medya varlıklarının satışı Mayıs ayında tamamlarken, aralarında Hürriyet’in de bulunduğu bir dizi yayın organı 919 milyon dolar değerle Demirören Grubu’na devredildi. Demirören Grubu’nun satış bedelinin 700 milyon dolarının Ziraat Bankası’ndan çekilen 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi ile ödendiği ileri sürülürken konuyla ilgili bir yalanlama yapılmadı.





Hürriyet’ten bugün yapılan açıklamada alıcı taraf olan Fatih Berber’in kim olduğuna ilişkin başka bir detay verilmedi. İnternette ise Fatih Berber ismi Azeri asıllı işadamı Mübariz Mansimov’un açtığı davayla öne çıkıyor. Haberlere göre Mansimov’un yurtdışında kurduğu şirketlerde emanetçi bir mal sahibi olarak görünen Berber daha sonra Azeri işadamıyla davalık oldu. Davacı Mansimov’un iddiasına göre Berber, Palmali’nin malvarlıklarını üzerine geçirmiş ve iade etmek istememişti.





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