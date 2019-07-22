Samanyolu Haber /Gündem / Demirci'de yenilenen seçimin galibi AKP'li aday oldu /22 Temmuz 2019 10:44

Demirci'de yenilenen seçimin galibi AKP'li aday oldu

31 Mart seçimlerinin ardından YSK tarafından seçimin yeniden yapılması kararı alınan Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yeniden seçim yapıldı.

SHABER3.COM

Bir önceki seçimde BBP’den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu seçime AKP adayı olarak katıldı. Bozlak seçimi bir kez daha kazanarak belediye başkanı oldu.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanlığının 31 Mart'taki seçimde Büyük Birlik Partisinden (BBP) aday olan Ramazan Bozlak kazandı. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bozlak'ın mazbatasını iptal ederek yeni seçim yapılması kararı aldı. Seçimin iptali üzerine BBP’den ayrılan Bozlak seçime AKP’nin adayı olarak girdi. 4 okulda 11 sandıkta 2 bin 860 seçmenin oy kullandığı seçimde, BBP ve AKP olmak üzere 2 adayla seçime gidildi. Beldede kesin olmayan sonuçlara göre BBP adayı Hüseyin Us 783 oy alırken, AKP adayı Ramazan Bozlak bin 624 oy alarak belediye başkanı seçildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirci'de yenilenen seçimin galibi AKP'li aday oldu Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:03