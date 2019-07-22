Demirci'de yenilenen seçimin galibi AKP'li aday oldu

Bir önceki seçimde BBP’den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu seçime AKP adayı olarak katıldı. Bozlak seçimi bir kez daha kazanarak belediye başkanı oldu.







Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanlığının 31 Mart'taki seçimde Büyük Birlik Partisinden (BBP) aday olan Ramazan Bozlak kazandı. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bozlak'ın mazbatasını iptal ederek yeni seçim yapılması kararı aldı. Seçimin iptali üzerine BBP’den ayrılan Bozlak seçime AKP’nin adayı olarak girdi. 4 okulda 11 sandıkta 2 bin 860 seçmenin oy kullandığı seçimde, BBP ve AKP olmak üzere 2 adayla seçime gidildi. Beldede kesin olmayan sonuçlara göre BBP adayı Hüseyin Us 783 oy alırken, AKP adayı Ramazan Bozlak bin 624 oy alarak belediye başkanı seçildi.