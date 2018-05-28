Deli dana haberlerine tepki gösterdi: Vatandaşım 29 liraya et yemesin diye yapıyorlar

Fakıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının birlikte hazırladığı "Hayvan Borsası" projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:







"Bazı gazetelere bakıyorum, '2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Allah var, siz AK Parti'yi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatıyorsunuz. İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz, niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah'ın izniyle devam edecek. Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisidir, hizmet partisidir. Öyle lafla değil, şovla değil, biz işle dualar alıyoruz."