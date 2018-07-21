'Delegeye imza baskısı yapan üç CHP'li yönetici var'

CHP’de olağanüstü kurultay için tartışmalar ve imza toplama çalışmaları sürerken, canlı yayına konuk olan CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, il ve ilçe yöneticileri ile delegelere dönük baskılar ve İYİ Partililerin Millet İttifak’ına dönük eleştirileri ile ittifakların kurulduğu dönem yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu.







'CHP HDP İLE İYİ PARTİ SAADET İLE İTTİFAK YAPMALIYDI'





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın, “CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi” ve “Biz eğer CHP’yi almasaydık, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak kursaydık daha fazla oy alırdık” açıklamalarına yanıt veren Aksünger, kendi görüşünün de bu yönde olduğunu belirterek ittifaka karşı çıktığını ifade etti.





'CHP, HDP İLE İTTİFAK YAPSAYDI GELECEĞİ İNŞA EDERDİ'





İttifak tartışmaları sürerken CHP’nin HDP ile İYİ Parti’nin de Saadet Partisi ile ittifak yapmasını teklif ettiğini söyleyen Aksünger, “CHP, HDP ile ittifak yapsaydı, geleceği inşa ederdik" dedi.





Aksünger açıklamalarına şöyle devam etti:





"Ben ittifak yapılmadan önce karşı çıktığımı söyledim. Biz HDP ile İYİ Parti, Saadet Partisi ile ittifak yapsın diyordum. İYİ Parti bu konuyla ilgili açıklamalarında bize haksızlık yapmış. Onlar CHP’yi ittifaka almadı. Böyle bir terimin kullanılması CHP’ye hakaret olur. Böyle üst perdeden bunları söyleyenlere başka şey söyleriz o zaman. CHP bunlara 15 milletvekili göndererek, Sayın Genel Başkan gerçekten bir demokrasi örneği gösterdi. Bu konuda kimse hakkını yiyemez. Biraz nankörlük ediyorlar. Ben ilk günden de söylüyorum. CHP, HDP ile ittifak yapmalı diyordum. Bir ideolojik hat oluşturma açısından bunu diyordum. Saadet Partisi ve İYİ Parti de kendileri yapmalıydı. Bence en doğru şey buydu.

'KURULTAY İÇİN İMZA VERENLERE BASKI YAPANLARDAN BİRİ BÜLENT TEZCAN'DIR'





CHP’de genel merkez yöneticilerinin delegelere baskı kurduğunu söyleyen Aksünger, özellikle kurultay isteyen il ve ilçe başkanları ile kurultay delegelerinden imza verenlere imzalarını geri çekmeleri konusunda baskı yapıldığını açıkladı.





CHP’li yöneticilerin delegelere baskılarını açıklarken “Ahlaki sınırları aşan bazı baskıları olduğunu duydum” diyen Aksünger, söz konusu yöneticilerin “Bazı il ve ilçe başkanlarımıza, örgütün seçtiği insanlara karşı ‘eğer böyle bir şey yaparsanız biz burada kalacağız nasıl olsa, sizi görevden alırız’ tarzında davranıyorlar” dediklerini iddia etti. Aksünger bu baskıyı kuranlardan birinin CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan olduğunu söylerken, Tezcan dışında iki yöneticinin daha olduğunu, ancak onların adını vermenin doğru olmadığını açıkladı.

MUHARREM İNCE SEÇİM SÜRECİNDE KAZANDIĞI KREDİNİN YÜZDE ELLİSİNİ SEÇİM GECESİ YEDİ'





CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kadar parti içinde başka güçlü bir adayın olmadığını da ifade eden Aksünger, İnce'nin seçim sürecinde kazandığı kredinin yüzde ellisini seçim gecesi harcadığını da ifade etti. Aksünger tüm yaşananlara rağmen Muharrem İnce'nin herkesten 1 adım önde olduğunu da belirtti.





24 dönem İzmir Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı iken yeni dönemde Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili gösterilmeyerek devre dışı bırakılmasını da değerlendiren Aksünger, milletvekili gösterilmemesini parti içindeki ayak oyunlarına bağladı. Bülent Tezcan'ın partinin aleyhine çalıştığını iddia eden Aksünger, problemin Tezcan'a karşı direnmesi nedeniyle yaşandığını söyledi:





"Parti içinde milletvekilliğim genel başkan tarafından bana söylenmesine rağmen Bülent Tezcan tadındaki adamların ayak oyunları nedeniyle milletvekili adayı gösterilmedim."





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