DEİK'in tanıtım filmi seçim propagandası olarak kullanılınca İş adamları isyan etti...

Rusya-Mısır Dünya Kupası grup maçının arasında gösterilen ve seçimlere 5 gün kala bir kamu spotu gündem oldu. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının birlik ve beraberlik mesajlarını verdiği reklam filmi sosyal medyada seçim propagandası olarak yorumlandı.





Reklam filmi yayımlandıktan sonra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç filmin yayından kaldırılması için yetkilileri aradı ve film yayından kaldırıldı.





Reklam filminde, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gibi isimler bulunuyor.





Koç Holding'den Ali Koç imzası ile yapılan açıklamada reklam filminin Nisan ayında DEİK toplantısı için çekildiği ve televizyonda farklı bir versiyonunun yayımlandığı vurgulandı.







