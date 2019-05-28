Değeri yükselen Bitcoin’e ilgi, 18 ayın en yüksek seviyesinde

Bitcoin'e olan ilgi, kripto paranın değerinin rekor seviyeyi gördüğü 2017’nin sonlarındaki seviyeye ulaştı.





Google’dan elde edilen veriler, Bitcoin aramalarında yılın başından itibaren istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor. Buna göre geçen yıl boyunca azalan ilgi, şu anda Kasım 2017’deki seviyesine yükseldi.





Bunun yanında, Litecoin, Ethereum ve Ripple’ın da aralarında bulunduğu diğer markalarla ilgili aramalar da son aylarda arttı.





Bitcoin şu anda, 9 bin doların hemen altında işlem görüyor. Bu rakamın da yaklaşık 18 ay öncesiyle aynı olduğu belirtiliyor.





Aralık 2017’de 20 bin dolara yaklaşan bitcoin değeri, daha sonra şaşırtıcı bir şekilde neredeyse 3 bin dolara gerilemişti.





Kripto paralarla ilgili arama sonuçlarına dayanan Google Trends verilerine göre, mayıs ayında bitcoin’e duyulan ilgi 2 kat daha arttı. Bu da kripto para biriminin fiyatındaki artışı yansıtıyor.





Çinli arama motoru Baidu da bu ayın başından beri, en çok aranan anahtar kelimelerin başında bitcoin’in geldiğini açıkladı.





Öte yandan, piyasalara ve hisse senetlerine olan ilgi, tarihsel açıdan piyasalar çöktüğünde artıyor. Bir yatırımcı bu olguyu, hisse senetleri fiyatlarının korkuyla, kripto para fiyatlarınınsa hırsla yönlendirilmesiyle açıkladı.





Bitcoin analisti Clem Chambers, 2018’de konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





“Bu ikilemin ardında yaşlıların hisse senetlerine gençlerin de kripto paraya yatırım yapmaları yatıyor. Yaşlılar korkarken, gençler korkusuz ve umut dolu. Bir tür hırsla özetlenebilecek bir durum.”





Kripto para endüstrisiyle geleneksel olarak ilişkisi olan ülkelerde, örneğin ABD ve İngiltere’de, kripto paraya ilginin arttığı görülüyor. Fakat sürpriz yapan bazı ülkeler de var. Güney Afrika, Nijerya, Gana ve Slovenya, bitcoin’e duyulan ilginin en fazla artış gösterdiği ülkeler.





(Anthony Cuthbertson - Çeviri: Cenk Korkmazer / www.independentturkish.com)





