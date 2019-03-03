Samanyolu Haber /Gündem / 'Defolun Kürdistan'a gidin' diyen Erdoğan'a HDP'den cevap: Bu ülke bizim /03 Mart 2019 12:38

'Defolun Kürdistan'a gidin' diyen Erdoğan'a HDP'den cevap: Bu ülke bizim

Tayyip Erdoğan'ın HDP'lilere yönelik olarak söylediği "Defolun, Kürdistan'a gidin" sözlerine partiden yanıt geldi.

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Şırnak'ta açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erdoğan'ın ifadelerine yanıt verdi.

Buldan, "Bize ‘Bu ülkeyi terk edin, defolun gidin' diyorlar. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim. Şırnak bizim, Van bizim, Ankara, İstanbul, Türkiye bizim. Gitmesi gereken tek bir insan var, o da Recep Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta partisiyle birlikte, AKP ile birlikte tarihin çöplüğüne, sandığın dibine hep birlikte göndereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine yönelik "İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gidin. Ne diyor ‘Biz sırtımızı PYD'e dayadık' diyor, ‘Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakka dayadık" ifadelerini kullanmıştı.
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