Samanyolu Haber /Dünya / De Niro Trump'a küfretti, ayakta alkışlandı /11 Haziran 2018 15:31

De Niro Trump'a küfretti, ayakta alkışlandı

Amerikalı ünlü oyuncu Robert de Niro, CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede ABD Başkanı Donald Trump'a küfretti.

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Koyu bir Trump muhalifi olarak bilinen De Niro, ödül gecesinde rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" deyince ayakta alkışlandı. Ellerini havada yumruk yapan oyuncu, "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." diye devam etti.

De Niro, Kasım'da Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve Senato'nun üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimde halkı oy kullanmaya çağırdı ve daha önce Trump'a "moron" diyen Springteen'e "Bruce, kimse senin gibi sarsamaz. Özellikle de zorlu zamanlarda. Kendi ifadenle hükümette gerçeklik, şeffaflık ve dürüstlük için mücadele ediyorsun. Dostum buna yine ihtiyacımız var" dedi.

'O Robert de Niro… Ona kim ne diyebilir ki'

Senaryo yazarı Tony Kushner de, Robert De Niro'nun çıkışını yorumlarken şunları söyledi:

"(De Niro'ya) katılıyorum. Onun bunu yaptığına inanamıyorum. Aferin. Yani o, Robert de Niro. Ona kim ne diyebilir ki?."

Kushner, Trump'ın başkanlığı için "Sınırda bir psikotik narsisti Beyaz Saray'a taşıyan bir Hitler Hatası" ifadesini kullandı.
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