Dayanamadık biz de çaldık!







Praksis, şarkılarını herhangi bir kuruluşun değil, sadece halk sponsorluğunda yaptığının da altını çiziyor.





17-25 Aralık'ın şarkısını yaptılar...







"Dayanamadık, #bizdeçaldık" başlığını taşıyan şarkının videosunu dinleyicileriyle paylaşan Praksis grubu üyeleri, çarpıcı sözleri olan şarkının ortaya çıkma gerekçesini ise şu ifadelerler açıklıyorlar:





"İktidarı, muktediri, paraleli, eşkenarı, kimisi ucundan araklamış, öteki minareyi çalmış kılıfsız, beriki büyük vurguncu, çalmışlar da çalmışlar! E, biz n'apalım? Dayanamadık, #bizdeçaldık."





Şarkının sözleri şu şekilde:





Kafam oldu onbeş milyon





O da tedavülden kalktı





Sıfırları sıfırladım





Başkan olaya el koydu





Demokrasi çok ilerde





Ben ona varamadım





Başkan saraya giderdi





Ben evi bulamadım





Kafayı bozdu başkan





Voleyi vurdu başkan





Damattan hayır yok





Bilâle kızdı başkan



