Samanyolu Haber /Gündem / Dayanamadık biz de çaldık! /19 Aralık 2016 14:47

Dayanamadık biz de çaldık!

17-25 Aralık'ın şarkısını yaptılar: Dayanamadık biz de çaldık! ?Türkiye'nin dört bir yanında yaşam alanlarını savunmak için yıkım projelerine direnenlere destek etkinlikleriyle tanınan Praksis müzik grubu, 17-25 Aralık yolsuzluklarıyla ilgili bir şarkı yaptı.

Dayanamadık biz de çaldık!

Dayanamadık biz de çaldık!

 Praksis, şarkılarını herhangi bir kuruluşun değil, sadece halk sponsorluğunda yaptığının da altını çiziyor.

17-25 Aralık'ın şarkısını yaptılar...

"Dayanamadık, #bizdeçaldık" başlığını taşıyan şarkının videosunu dinleyicileriyle paylaşan Praksis grubu üyeleri, çarpıcı sözleri olan şarkının ortaya çıkma gerekçesini ise şu ifadelerler açıklıyorlar:

"İktidarı, muktediri, paraleli, eşkenarı, kimisi ucundan araklamış, öteki minareyi çalmış kılıfsız, beriki büyük vurguncu, çalmışlar da çalmışlar! E, biz n'apalım? Dayanamadık, #bizdeçaldık."

Şarkının sözleri şu şekilde:

Kafam oldu onbeş milyon

O da tedavülden kalktı

Sıfırları sıfırladım

Başkan olaya el koydu

Demokrasi çok ilerde

Ben ona varamadım

Başkan saraya giderdi

Ben evi bulamadım

Kafayı bozdu başkan

Voleyi vurdu başkan

Damattan hayır yok

Bilâle kızdı başkan

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