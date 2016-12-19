Dayanamadık biz de çaldık!
Praksis, şarkılarını herhangi bir kuruluşun değil, sadece halk sponsorluğunda yaptığının da altını çiziyor.
17-25 Aralık'ın şarkısını yaptılar...
"Dayanamadık, #bizdeçaldık" başlığını taşıyan şarkının videosunu dinleyicileriyle paylaşan Praksis grubu üyeleri, çarpıcı sözleri olan şarkının ortaya çıkma gerekçesini ise şu ifadelerler açıklıyorlar:
"İktidarı, muktediri, paraleli, eşkenarı, kimisi ucundan araklamış, öteki minareyi çalmış kılıfsız, beriki büyük vurguncu, çalmışlar da çalmışlar! E, biz n'apalım? Dayanamadık, #bizdeçaldık."
Şarkının sözleri şu şekilde:
Kafam oldu onbeş milyon
O da tedavülden kalktı
Sıfırları sıfırladım
Başkan olaya el koydu
Demokrasi çok ilerde
Ben ona varamadım
Başkan saraya giderdi
Ben evi bulamadım
Kafayı bozdu başkan
Voleyi vurdu başkan
Damattan hayır yok
Bilâle kızdı başkan