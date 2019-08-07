Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun sözcüsü: Babacan ekibi bize açıkça 'gelmeyin' dedi /07 Ağustos 2019 12:18

Davutoğlu'nun sözcüsü: Babacan ekibi bize açıkça 'gelmeyin' dedi

AKP'nin Ankara eski il başkanı Nedim Yamalı AKP'den kopan iki ayrı ekip olduğunu teyid etti.

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SAMANYOLU HABER - DW'nin Youtube kanalında yayınlanan programda konuşan Yamalı Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle sürdürülemez bir duruma ve riskli bir konuma geldiğini belirtti. 

'BABACAN EKİBİ BİZİ İSTEMEDİ'

Yeni parti kurmayı şu an düşünmediklerini öne süren ve hala AKP üyesi olduklarını belirten Yamalı Babacan ekibiyle neden ayrı hareket ettikleri sorusuna şu cevabı verdi:
''Bunu Davutoğlu'nun kendisinden dinledim, geçen sene Ahmet Davutoğlu Babacan ekibine beraber çalışmayı teklif etti. Aynı şeyi düşünüyoruz birlikte hareket edelim dedi. Ancak karşı taraftan makes bulmadı. Hatta onlar tarafından açıkça gelmeyin mesajı iletildi. Biz kendimiz bir şeyler yapmayı düşünüyoruz mesajı geldi''

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