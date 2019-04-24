Davutoğlu'nun manifestosuna cevap geldi

t24'ün haberine göre; Ahmet Davutoğlu’nun hafta başındaki açıklamasından iki saat sonra Sare Davutoğlu’nun katılacağı programa dair afişlerin indirildiği bildirilirken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu üniversitedeki etkinliği düzenleyen öğrencilere programın iptali konusunda herhangi bir gerekçe bildirilmedi.







Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin öğrencileri, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun doktor eşi Sare Davutoğlu’nu üniversitedeki bir etkinliğe davet etti.





Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirilen, Genç Yeryüzü Doktorları grubu tarafından organize edilen 'Tıbb-ı Nebevi: Tarihi Bağlamı ve Yeniden Yorumlanması' başlıklı program için afişler bastırıldı. 24 Nisan’da Güney Kampüs’te yapılacağı açıklanan programın afişleri üniversitenin tüm binalarına asıldı.

AÇIKLAMADAN SONRA İPTAL





Alınan bilgiye göre, Davutoğlu’nun hafta başındaki açıklamasından iki saat sonra, Sare Davutoğlu’nun konuşma yapacağı programın afişleri fakülte binalarından indirildi. Etkinliği düzenleyen öğrencilere ise programın yapılmayacağı bilgisi verildi ancak herhangi bir gerekçe iletilmedi.





Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim olan Davutoğlu, hafta başında Erdoğan’a karşı manifesto niteliğinde bir metin yayımlamıştı.





Uzun süredir yeni parti kurmaya hazırlandığı konuşulan Davutoğlu, Erdoğan’ın “tek adam” konumunu eleştirmiş; muhaliflerin tutuklanması, hukuk ihlalleri, YSK’nın KHK ile ihraç edilen seçim galiplerine mazbata vermemesine tepki göstermiş ve milletin tercihlerinin iktidar aleyhine değiştiğinin altını çizmişti.