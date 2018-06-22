Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun danışmanı Mahçupyan: Muharrem İnce ve Saadet'e oy vereceğim /22 Haziran 2018 11:01

Davutoğlu'nun danışmanı Mahçupyan: Muharrem İnce ve Saadet'e oy vereceğim

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Havuz Medyasından Karar Gazetesinde yazan Etyen Mahçupyan oyunu açıkladı....

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Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Karar yazarı Etyen Mahçupyan, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye vereceğini söyledi. Mahçupyan, genel milletvekili seçiminde ise Saadet Partisi'ni destekleyeceğini açıkladı.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasına giden süreçte "gizli hayırcı" olmakla suçlanan Mahçupyan, "Yeni bir nefes için..." başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Bu değerlendirme ışığında, benim gibi AK Parti’nin kuruluş ilke ve kriterlerini desteklemiş ve hala desteklemeye niyetli seçmenler için ‘tercih’ muhalefet yelpazesini işaret ediyor. Normalleşme açısından HDP’nin Meclis’te olması gerektiği açık olsa da baraj sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Dolayısıyla parlamento seçiminde oyum Saadet Partisi’ne gidecek. Çünkü Meclis’te muhafazakar ‘sesin’ sadece ‘yeni’ AK Parti tarafından temsil edilmesini tehlikeli buluyor ve dini duyarlılığı yüksek bir partinin sağduyulu duruşunun normalleşmeyi teşvik edeceğini düşünüyorum."
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