Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nu programa çıkartan Yavuz Oğhan RS FM'den kovuldu /19 Temmuz 2019 17:01

Davutoğlu'nu programa çıkartan Yavuz Oğhan RS FM'den kovuldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kendi YouTube kanalında programa çıkartan gazeteci Yavuz Oğhan, RS FM'den kovuldu.

SHABER3.COM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün gazeteci Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalar da bulunmuştu. Program, gazeteci Yavuz Oğhan'ın "Bidebunudinle" adlı YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Oğhan, RS FM'de "Söylemesi Bizden" adlı programın sunuculuğunu yapıyordu. Oğhan'ın programı bugün RS FM'de sonlandırıldı. Gerekçe olarak ise "Davutoğlu ile mülakat yapması" gösterildi.

Gazeteci Yavuz Oğhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'nu programa çıkartan Yavuz Oğhan RS FM'den kovuldu Sonraki Haber >>

Karpuzcunun kepçeli zabıta feryadı: Sizde hiç mi vicdan yok?

Karpuzcunun kepçeli zabıta feryadı: Sizde hiç mi vicdan yok?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:59:03