Davutoğlu'nu programa çıkartan Yavuz Oğhan RS FM'den kovuldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün gazeteci Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalar da bulunmuştu. Program, gazeteci Yavuz Oğhan'ın "Bidebunudinle" adlı YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilmişti.





Ayrıca Oğhan, RS FM'de "Söylemesi Bizden" adlı programın sunuculuğunu yapıyordu. Oğhan'ın programı bugün RS FM'de sonlandırıldı. Gerekçe olarak ise "Davutoğlu ile mülakat yapması" gösterildi.





Gazeteci Yavuz Oğhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil." ifadelerini kullandı.