Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nu izleyen Din Kültürü öğretmenini gözaltına aldılar /01 Eylül 2017 13:38

Davutoğlu'nu izleyen Din Kültürü öğretmenini gözaltına aldılar

Kurban Bayramına memleketi Konya’da giren Ahmet Davutoğlu, bayram namazını da Mevlana Müzesi’nin bitiğişindeki Sultan Selim Camii’nde kıldı. Eski Başbakan namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

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Kurban Bayramına memleketi Konya’da giren Ahmet Davutoğlu, bayram namazını da Mevlana Müzesi’nin bitiğişindeki Sultan Selim Camii’nde kıldı Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Davutoğlu, aracına binip uzaklaşacağı sırada kendisi bekleyenlerle selamlaşıp, sohbet etti. Ardından aracına binip, ayrıldı.

YAKIN KORUMA İLE TARTIŞAN ÖĞRETMENE GÖZALTI

Bu sırada kadın yakın koruması, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen Yakup Büyükkaragöz’e, biraz geri çekilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Büyükkaragöz de, ”Etrafta birçok kişi var. Niçin bana geri çekilin diyorsunuz. Ben sadece izliyorum”dedi. Bunun üzerine kadın koruma polisi ve Büyükkaragöz tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer yakın korumalar da katıldı. Ardından yakın korumaları, görevli polislere, ‘Polise hakaret’  ettiği iddiasıyla  Büyükkaragöz´ün gözaltına alınmasını istedi. Poliste, Büyükkaragöz’ü, gözaltına aldı.

Büyükkaragöz, ”Benim kötü bir niyetim yoktu. Sayın Davutoğlu’nu yakından ilk kez gördüm ve sadece izliyordum. Etrafta da o kadar izleyen kişi var. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Sonuçta kendisi bizim hemşerimiz, başbakanımız. Anlam veremediğim şekilde yakın korumaları tepki gösterdi” dedi. 
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