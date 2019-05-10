Davutoğlu'nda umut yok, Babacan belki!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra bağımsız devlet kurumlarını kendine bağlı hale getirdiğini, bunun devlet mekanizmasını kilitlediğini söyledi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Katırcıoğlu, AKP'ye alternatif parti kurulacağı iddialarını da değerlendirdi.

KATIRCIOĞLU: DAVUTOĞLU'NDAN UMUDUM YOK

Katırcıoğlu, “Ahmet Davutoğlu’ndan çok umudum yok, fakat Ali Babacan’ı daha ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum” diyen Katırcıoğlu, “Çünkü Babacan dünyayı bilen bir insan, liberal bir insan sanıyorum, muhafazakâr insan ama konuşabilir bir insan." dedi.

Davutoğlu'nun çok fazla ideolojik arka planı olduğunu belirten Katırcıoğlu, "Onunla bir şeyler anlaşmak mümkün değil gibi geliyor bana. Önümüzdeki dönemde sanıyorum bu meselede de önemli bir değişim göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Türkiye'nin 2019 yılının ilk 3 ayında yüzde 4 civarında küçüleceğini söyledi.

HUKUK DEVLETİ YOKSA YABANCI SERMAYE DE YOK





Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, hukuk devletinin ortadan kalkmasının yabancı sermayeyi de ürküttüğünü söyledi.





Katırcıoğu, T24'e verdiği mülakatta ekonomik krizin devam edeceğini şu sözlerle aktardı: "Geçen yıl sonunda ekonomi yüzde 2,5 küçüldü. Bu çeyrekte de yüzde 4 civarında küçülecek. 3'üncü çeyrekte küçülmenin devam edeceği beklentisi var."





“Dolayısıyla da böyle bir ekonomi yönetilemez ekonomidir. Bu ekonominin yönetilme şansı yok." diyen Katırcıoğlu, "Hukuka hiçbir saygısı olmayan, ülkeyi bir tür diktatörlük gibi bir yönetim tarzına evrilen bir ülkeye sıcak paranın gelme şansı yok.” diye konuştu.





Hükümetin krize karşı aldığı tedbirlerin etkili olmadığına işaret eden Katırcıoğlu, "İyi gidecekmiş gibi düşünüyorlar. Gördüğüm kadarıyla böyle bir şansları kalmadı, çünkü ekonomi çok daha ciddi bir sıkıntıya girecek." tespitinde bulundu.





4 AYDA 1,8 MİLYAR DOLAR KAÇTI





Katırcıoğlu, 2019 yılı başından bu yana Türkiye’den 1,8 milyar dolar civarında yabancı sermayenin kaçtığını belirtti.





Katırcıoğlu, "Bence durum çok vahim, bu vahameti anlayacak bir yönetim kadrosu yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tamamen kendi farklı amaçları doğrultusunda verdikleri destekle devam ediyor." ifadelerini kullandı.







Katırcıoğlu, "MHP desteğini çekse parlamentoda işler tamamen tersine döner, ama onlar bunu yapmayacaklar zaten ondan dolayı oylarını MHP’ye kaybediyorlar. Ondan dolayı muhafazakâr AKP çevresinden de yeni parti sinyali geliyor.” dedi.



