Davutoğlu'ndan Erdoğan'a karşı yeni hamle ... Siyasi Etik Yasası'na destek oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasının en kısa zamanda çıkarılması gerektiğini söyledi.





Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Davutoğlu, “Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor. Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır” dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu kanun teklifi Davutoğlu’nun da başbakanlığı döneminde gündeme gelmiş ama çıkarılamamıştı.