Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Erdoğan'a karşı yeni hamle ... Siyasi Etik Yasası'na destek oldu /01 Ağustos 2019 11:26

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a karşı yeni hamle ... Siyasi Etik Yasası'na destek oldu

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeme getirdiği ve kanun teklifi sunduğu Siyasi Etik Yasası'na destek verdi. Davutoğlu söz konusu yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasının en kısa zamanda çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Davutoğlu, “Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor. Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu kanun teklifi Davutoğlu’nun da başbakanlığı döneminde gündeme gelmiş ama çıkarılamamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'ndan Erdoğan'a karşı yeni hamle ... Siyasi... Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:09:36