Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan AKP yönetimine: Suriye'deki başarısızlığı bana mal ediyorlar /28 Mayıs 2019 10:39

Davutoğlu'ndan AKP yönetimine: Suriye'deki başarısızlığı bana mal ediyorlar

Devrik başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelirken "son zamanlarda dış politikadaki başarıları kendilerine mal edip Suriye’deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar her şeyden önce büyük bir zafiyet içerisindedirler" dedi.

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Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Davutoğlu şöyle dedi:

- Biz aşkla Diyarbekir’i severken Toledo benzetmesine çok takılmışlar. Diyarbakır’ı hiçbir yer ile kıyaslamam. Doğunun Paris’i diyorlar Diyarbakır’a. Diyarbakır şehirken Paris köy bile değildi. Hiçbir yer, Diyarbakır ile kıyas edilemez. Toledo dünyada en iyi korunan biblo gibi bir kenttir. Diyarbakır Sur’un çarpık yapılaşmadan kurtarılarak tarihi dokunun korunması için kullandığım bir kavramdı Toledo.

'SURİYE'DEKİ BAŞARISIZLIKLARINI BİZ MAL ETMEYE ÇALIŞANLAR ZAFİYET İÇERİSİNDEDİRLER'

- Suriye’deki kardeşlerimiz de bizim ortak tarihimiz içindeki yerlerini her zaman alacaklar. İsteriz ki sınır ötesindeki kardeşlerimiz hangi köken hangi dil ve milletten olursa olsun kardeşlerimizdir. Son zamanlarda dış politikadaki başarıları kendilerine mal edip Suriye’deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar her şeyden önce büyük bir zafiyet içerisindedirler. Suriye ile vize anlaşmasını kaldıran serbest ticaret anlaşmasını yapan da biziz. 
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