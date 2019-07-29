Davutoğlu'na yakın isim: Bizi değil Perinçek'i dinliyorlar! MHP, AKP'nin mayasını bozdu

AKP'de 4 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan, eski Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinirken yeni parti çalışmalarında bulunuyor. Üstün "Ak Partililer neredeyse artık bir MHP'li, bir ülkücü gibi düşünmeye başladılar" derken 'AK Parti'nin demokrat bir yapısı vardı" ifadesini kullanarak partisinin MHP ile ittifakını eleştirdi.



Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk olan Üstün, partisinin MHP ile ittifakına dair açıklamada bulundu.





"Mayası bozuldu"





MHP'nin, AKP'nin mayasını bozduğunu belirten Üstün, "MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor. Bir zaman gelecek elinde MHP'lileşmiş, aşırı sağa kaymış bir parti kalacak. Bizi dinlemek varken Perinçek dinleniyor" diye konuştu.

"Ucube sistem"





Üstün, Türkiye'de uygulanan başkanlık sistemine ise 'ucube sistem' benzetmesi yaparak ağır eleştirilerde bulundu. Üstün, "Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil" ifadesini kullandı.