Davutoğlu ve Merkel'in anlaşma yapması kızdırmış

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016’da yapılan ve insan hakları kuruluşları tarafından eleştirilen göçmen anlaşmasının Brüksel’de de ciddi bir gerginliğe yol açtığı ortaya çıktı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisine danışmadan Türkiye ile özel görüşme yapmasına öfkelendiğini, yapılan anlaşmayı da ‘felaket’ olarak gördüğünü açıkladı.





Tusk, İngiliz özerk yayın kuruluşu BBC için hazırlanan bir belgesel için verdiği demeçte, Merkel, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte arasında, Brüksel’deki AB zirvesinden iki hafta önce bir pazar gecesi yapılan toplantıyı eleştirdi. Avrupa Konseyi Başkanı, Türkiye ile anlaşmanın ana hatlarının belirlendiği toplantı hakkında “Bunun doğru olduğuna inanamadım. Onlar benim en yakın ortaklarımdı” dedi.





‘DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?’ DEMİŞ





Tusk, Avrupa’ya göçmen akınının durdurulması karşılığında Türkiye’ye mali yardımın iki katına çıkmasını ve AB’ye katılım sürecinin canlandırılması vaatlerini içeren anlaşma için de “Tepkim şuydu: Dalga mı geçiyorsunuz? Bu felaket olacaktır” ifadelerini kullandı.





BBC belgeselinde Merkel ve Rutte’nin Davutoğlu’nun neredeyse tüm taleplerini kabul ettiği de öne sürülüyor. Belgesel için demeç veren Ahmet Davutoğlu ise “Ben bunu bir kazan-kazan anlaşması olarak görüyordum” dedi. İtalya’nın eski başbakanı Matteo Renzi ise toplantının Tusk çağrılmaksızın düzenlenmesini ‘bir hata’ olarak niteledi.





Gazeteduvar