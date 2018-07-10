Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ve Babacan yemin törenine niye katılmadı? /10 Temmuz 2018 10:12

Davutoğlu ve Babacan yemin törenine niye katılmadı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

SHABER3.COM

Diken'de yer alan habere göre Ermenek’e eşleri Sare Davutoğlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte gelen iki isim, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan vatandaşlarla sohbet etti.

Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.

24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İki ismin, sarayda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılımlarına dair herhangi bir bilgi henüz yok.

ABDULLAH GÜL BU KEZ GİTTİ

Törene 6 bin davetli ve 22 devlet başkanı da katılırken daha önce sürekli mazeret bildirerek etkinliklerden uzak kalan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kez geldi. Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, "O benim sorunum değil. Bilemem" demişti. Helikopterli ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçen Gül'ün siyasi hayatı bitti yorumları yapılmıştı

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu ve Babacan yemin törenine niye katılmadı? Sonraki Haber >>

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:00