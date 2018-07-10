Davutoğlu ve Babacan yemin törenine niye katılmadı?

Diken'de yer alan habere göre Ermenek’e eşleri Sare Davutoğlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte gelen iki isim, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan vatandaşlarla sohbet etti.







Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.





24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İki ismin, sarayda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılımlarına dair herhangi bir bilgi henüz yok.





ABDULLAH GÜL BU KEZ GİTTİ





Törene 6 bin davetli ve 22 devlet başkanı da katılırken daha önce sürekli mazeret bildirerek etkinliklerden uzak kalan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kez geldi. Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, "O benim sorunum değil. Bilemem" demişti. Helikopterli ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçen Gül'ün siyasi hayatı bitti yorumları yapılmıştı