Davutoğlu: Suriye politikamdan pişman değilim

TRT'de konuşan Davutoğlu mimarı olduğu Esed'i göndermeyi amaçlayan ancak birçok terör örgütünün yuvası haline gelen mezhep temelli Suriye politikasını savundu. Davutoğlu, "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur" ifadelerini kullandı.





Davutoğlu, "Dürüsttük, çünkü Suriye'yle ilgili hiçbir gizli planımız yoktu. Başdanışman olarak Suriye'ye 62 kez gittim. Asla etnik ya da mezhepsel bir ajandamız olmadı. Arap Baharı başladığında da 7 ay boyunca (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ı halka karşı orduyu kullanmaması için ikna etmeye çalıştık. Ama bizi dinlemedi ve diplomasiyi reddetti" şeklinde konuştu.







'BİRKAÇ HAFTAYA ESED GİDER' VE 'YÜZ BİN MÜLTECİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ' SÖZLERİ KENDİSİNE AİT





Davutoğlu bölgede yıllardır akan kanın sorumlularından biri olarak kabul ediliyor. Diktatör Beşar Esed'in şehirleri bombalayarak yerle bir etmesi, ardından da iktidarını sağlamlaştırmasıyla sonuçlanan bölgeye kontrolsüz silah ve mühimmat sevkıyatının mimarlarından olan Davutoğlu, 2012 yazında yaptığı 'Esed birkaç haftaya gider' ve daha sonra defaatle dile getirdiği 'yüz bin mülteci kırmızı çizgimiz' sözleriyle konuya ne kadar az hakim olduğunu göstermişti. Erdoğan beğenmediği için bir hafta Başbakanlık'tan indirilen Davutoğlu'nun, Numan Kurtulmuş gibi AKP'li siyasiler tarafından da Suriye'de başarısızlığın müsebbibi olarak gösterilen bir isim olması dikkati çekiyor...