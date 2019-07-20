Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’na zor soru: Sizin döneminizde yapılanlar ne olacak? /20 Temmuz 2019 15:18

Davutoğlu’na zor soru: Sizin döneminizde yapılanlar ne olacak?

CHP’li Bekaroğlu’ndan Davutoğlu’na: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak; hani pişmanlık, nerede özür?

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisiyle program yapan üç gazetecinin programların son verilmesinin ardından yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Davutoğlu’na kendisinin başbakanlık yaptığı dönemdeki hak ihlallerini ve sansürü hatırlatan Bekaroğlu, şunları söyledi:

“Ya... İşte sayın Davutoğlu... Gördünüz değil mi, ne yapıyorlarmış, anladınız mı şimdi, muhalif olmak nasıl bi şeymiş? Peki, sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Hani pişmanlık, nerede özür?”



Gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin Rus haber ajansı Spuntik’teki programlarına, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu’yla görüşmeleri ve YouTube kanallarında yayınlamalarının ardından son verilmişti. Oğhan’ın Sputnik/RS FM’de yaptığı bir diğer program, ‘Bi De Bunu Dinle’ de yönetim tarafından sonlandırılmıştı. Yaşananların ardından 3 yılı aşkın süredir sabahları Spuntik’te program yapan Zafer Arapkirli de yayınla yollarının ayrıldığını duyurmuştu.
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