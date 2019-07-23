Davutoğlu-Kılıçdaroğlu anlaştı iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nin akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve başbakan Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümeti kurmaya istekli olduklarını ve birçok konuda anlaştıklarını söyledi.





"Bu büyük koalisyon neden başarılamadı?" sorusuna Haluk Koç, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından engellendi.” şeklinde cevap verdi. Koç ayrıca, Davutoğlu’nun Erdoğan’a rağmen ısrarcı olması halinde Hükümet’in kurulabileceğini de söyledi.



Haluk Koç ile görüşen Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun "İstikşafi tanığından müthiş açıklama!.." başlıklı makelenin ilgili kısmı:





‘İSTİKŞAFİ TANIĞI ANLATIYOR’





Haluk Koç CHP ve AKP arasında bu görüşmeler sürerken yemekte Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ahmet Davutoğlu ve Ömer Çelik ile basından gizli iki kez buluştuklarını da ilk kez açıklayarak konuşmalarını özetledi:





“Sayın Davutoğlu, ‘Grand coalition’ yani büyük koalisyon kurmanın ülkeye çok büyük hizmetler yapma açısından önemli olduğunu ve Avrupa ülkelerindeki örneklerden bahsetti.





Kemal Bey ise toplumsal uzlaşmanın sağlanacağını, iki partinin tabanları arasındaki görüş ayrılığının kalkacağını ve vatandaşa hizmet odaklı bir koalisyonun toplumun refah seviyesini arttıracağını vurguladı.





Kılıçdaroğlu da Davutoğlu da çok iyi niyetle ve içtenlikle bu büyük koalisyonun dış politika başta olmak üzere ekonomide de Türkiye’ye büyük bir rahatlık getireceğinde hem fikir oldular.





Avrupa Birliğine tam üyelik konusu görüşmelerde hepimizin mutabık kaldığımız bir başlık oldu ki Schengen vizesi sayesinde meslek sahibi üniversite mezunu genç işsizlerimize çok büyük imkanlar doğacaktı.





“Duayen siyasetçi Prof. Dr. Haluk Koç’a ben sordum, o yanıtladı.





– Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bu büyük koalisyonun kurulması için samimi ve kararlı mıydı?





Koç: “Evet Ahmet Bey çok istekliydi ve bu önemli buluşma ile Türkiye’nin sorunlarının çözüleceğine inanmıştı.”





– Kılıçdaroğlu da samimi ve kararlı mıydı?





Koç: “Aynen Kemal Bey de kesinlikle uzlaşmadan yanaydı. CHP MYK da kararlıydı ki yazınızdan öğrendiğimize göre AKP’nin MKYK’sı da Davutoğlu’nu destekliyordu…”





– Peki, bu büyük koalisyon neden başarılamadı?





Koç: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından engellendi.”





– Davutoğlu cesaret gösterip hükümeti kurup cumhurbaşkanına götürse ve onaylanmazsa ne olurdu?





Koç: “Hükümet kurulur, Meclis’e güvenoyuna gidilirdi ki anayasa gereği bu hükümet görevde kalırdı.”





– Davutoğlu hata mı yaptı, lider olma olanağını kaçırdı mı?





Koç: “Onu siz değerlendirmişsiniz, ben değerlendirmeyim…”