Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu kendine ofis tuttu, resmen başladı /25 Temmuz 2019 10:20

Davutoğlu kendine ofis tuttu, resmen başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve parti yönetimine dönük eleştirileri karşılıksız kalan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi partileşme için düğmeye bastı. Ankara’da ofis tutulurken il ziyaretleri ve istişareler yaz boyunca devam edecek. Parti programı ve tüzüğü için de çalışmalar başladı.

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Gazeteduvar.com'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hem yeni sisteme hem de parti yönetimine dönük eleştirileri ile dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi çalışmaları hızlandırdı.

Edinilen bilgiye göre daha önce Konya, Ankara, Diyarbakır ve Elazığ’da çeşitli programlara katılıp konuşmalar yapan Davutoğlu yaz boyunca istişarelerini sürdürecek. Davutoğlu’nun önümüzdeki ağustos ve eylül aylarında Konya, Sakarya ve Manisa’da da bazı programlara katılması bekleniyor.

ANKARA’DA OFİS TUTULDU

Eski Başbakan Davutoğlu’nun Ankara’da bir ofisi bulunuyordu. Ancak yeni oluşum ve partileşme tartışmaları üzerine daha büyük bir ofis tutulmasına karar verildi. Edinilen bilgiye göre Beysukent’te 4 katlı yeni bir yer tutuldu. Davutoğlu’nun çalışmalarını bu ofisten yürüteceği öğrenildi.
 
PARTİ TÜZÜĞÜ VE PROGRAMI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Yaz boyunca görüşmelerini sürdürecek Davutoğlu’nun parti tüzüğü ve programı içinde çalışmaları başlattığı öğrenildi. Bir tüzük ve program taslağının sonbahara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi, “Sistemde ve parti yönetiminde büyük yanlışlar ve anlayış farklarımız var. İstanbul seçimlerinde AK Parti yüzde 55 oy almış olsaydı da bu hareket ortaya çıkacaktı. Kabinede ya da MYK’da isim değişikliği ile sorunların çözülmesi mümkün değil. Kurulan sistem sorunlu. Bizimki ilkesel bir duruş” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU İŞ OLGUNLAŞTI’

Parti kuruluşu için çalışmalar hızlandı ama kuruluş için bir tarih verilmiyor. “Bu iş olgunlaştı. Henüz bir kuruluş takvimimiz yok ama çok uzayacak gibi görünmüyor” diyen bir siyasetçi teşkilatlanma için hızlı adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Seçime girme yeterliliğine sahip bir teşkilatlanma yapısı için 1-1.5 yıla ihtiyaç olduğunun söyleyen siyasetçi baskın bir erken seçim olasılığına karşı hazır olunması gerektiğini belirtti.
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