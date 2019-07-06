Davutoğlu ilk kez RT ile muhalefet yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması, ekonomi dünyasına bomba gibi düştü.





Merkez Bankası Başkanı’nın kararname ile görevden alınmasına tepkiler sürerken, kararın hukuki olmadığı yönünde de yeni bir tartışma başladı. MB Başkanı’nın görevden alınmasına, eski AKP milletvekili, ekonomist İbrahim Mustafa Turhan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Turhan’ın tepkisindeki bir ayrıntı ise dikkat çekti. Yeni parti kurma hazırlığındaki AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, Turhan'ın uzun bir flood şeklinde yazdığı tepkisini retweet yaparak paylaştı. Bu durum, Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ekonomi kurmayının da İbrahim Mustafa Turhan olduğu yönünde yorumlara neden oldu.



