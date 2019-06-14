Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga mı etti? /14 Haziran 2019 14:14

Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga mı etti?

Parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda tartıştığı iddia edildi.

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Talat Atilla, Turktime'daki köşesinde, "Erdoğan/Davutoğlu telefonda kavga ettiler!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında söz konusu iddiayı dile getirdi.

Davutoğlu'nun Erdoğan'ı aradığını belirten Atilla, iki isim arasındaki konuşmayı aktardı. Atilla, yazının sonuna düştüğü notta "yazıyı kaleme almadan önce eski Başbakan Davutoğlu’nun cebine olayı özetleyen notu gönderdikten sonra, yanıtını bekledim ama herhangi bir değerlendirme yapmadı." sözlerini sarf etti.

İkili arasındaki konuşmada Davutoğlu'nun, "Beni gazetecilerin saldırılarına karşı korumadınız. Suriye dahil her şey üzerimde kaldı sayın Cumhurbaşkanım?" dediğini ifade eden Atilla, Erdoğan'ın ise, “Boş ver şimdi gazetecileri falan. Bunlar bahane. Sen neredesin, biz neredeyiz?” dediğini ve telefonu sert bir şekilde kapattığını belirtti.

Talat Atilla'nın yazısı şu şekilde:

"Yeni parti kurma hazırlıklarına hız veren eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz bayramda telefonda kavga ettiler.

Güvenilir kaynaklardan aldığım net bilgilere göre olay şöyle gelişti;

Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun telefonuna Erdoğan çıkmadı. Davutoğlu’nun ısrarla aramasından sonra telefona çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir bayramlaşmanın ardından Davutoğlu’na “Sen neden İstanbul’da değilsin?” sorusunu yöneltti.

Davutoğlu’nun “Binali bey için mi gideceğim?” yanıtına sinirlenen Erdoğan “Sen Binali bey için değil, Ak Parti için çalışmış olacaksın. Hani aramızda hukuk vardı” karşılığını verdi.

Bunun üzerine Davutoğlu’nun “Beni gazetecilerin saldırılarına karşı korumadınız. Suriye dahil her şey üzerimde kaldı sayın Cumhurbaşkanım?” dedi.

Erdoğan’ın bu yanıt karşısında hiddetlendiği ve “Boş ver şimdi gazetecileri falan. Bunlar bahane. Sen neredesin, biz neredeyiz?” diyerek telefonu sert bir şekilde kapattı.

Bu telefon konuşmasından sonra Davutoğlu ve Erdoğan siyasi anlamda köprüleri tamamen attı."

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