Davutoğlu harekete geçti

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif yeni parti kuracak iki isimden biri olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu çalışmalarını hızlandırdı.





Davutoğlu'nun ekibi, hazırladıkları videoları sosyal medyada yayınlamaya başladı.





1,5 DAKİKALIK VİDEOLAR





Söz konusu videolarda, Davutoğlu'nun daha önce yaptığı konuşmalar yer aldı.





Davutoğlu'nun eski konuşmalarından derlenen 1,5 dakikalık videolarda yeni partinin dış politika, ekonomi, hukuk devleti ve diğer konularda görüşlerine yer verildi.





Davutoğlu'nun videolardan birinde geçen, "Kimsenin önünde eğilmez, kimseye baş eğmeyiz." sözleri dikkati çekti.