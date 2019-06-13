Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu harekete geçti /13 Haziran 2019 15:59

Davutoğlu harekete geçti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, hazırladıkları 1,5 dakikalık videoları sosyal medyada yayınlamaya başladı.

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif yeni parti kuracak iki isimden biri olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu çalışmalarını hızlandırdı.

Davutoğlu'nun ekibi, hazırladıkları videoları sosyal medyada yayınlamaya başladı. 

1,5 DAKİKALIK VİDEOLAR

Söz konusu videolarda, Davutoğlu'nun daha önce yaptığı konuşmalar yer aldı. 

Davutoğlu'nun eski konuşmalarından derlenen 1,5 dakikalık videolarda yeni partinin dış politika, ekonomi, hukuk devleti ve diğer konularda görüşlerine yer verildi. 

Davutoğlu'nun videolardan birinde geçen, "Kimsenin önünde eğilmez, kimseye baş eğmeyiz." sözleri dikkati çekti.
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