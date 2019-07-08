Davutoğlu neden Gül'den ayrı hareket ediyor?

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonrası ayyuka çıkan yeni parti iddiaları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) ayrılarak yeni bir parti kurarak siyaset yapmaya hazırlanan 11‘inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün liderliğinde eski ekonomiden sorumlu bakan Ali Babacan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ayrı ayrı parti kuracağı kulislerde konuşuluyor.





Gül ile Babacan'ın Davutoğlu’nu istemediğine ilişkin kulis iddialarına Davutoğlu’nun ekibinden cevap geldi.





Babacan ve Gül’ün Ahmet Davutoğlu’nu kendi yanlarında istemediği iddialarının "eksik bilgi niteliğinde" olduğunu ifade eden ve bir dönem AKP'nin önde gelen isimleri arasında yer alan eski milletvekili, Birgün'den Hüseyin Şimşek'e verdiği mülakatta, "Gül ve Babacan değil onların ekibinden bir grup sayın Davutoğlu ile çalışmak istemedi. Erdoğan tarafından görevlendirilme durumumuz yok. Erdoğan, Davutoğlu’nu sevmez." dedi.





"ABDULLAH GÜL KABUL ETMEYİNCE DAVUTOĞLU GERİ ÇEKİLDİ"





Eski başbakan Davutoğlu’nun kendi isteğiyle yeni parti oluşumun dışında durduğunu iddia eden eski AKP milletvekili, “Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti kurulacağı ve Davutoğlu’nun da bu partiye isterse genel başkan yardımcısı olabileceği söylendi. Davutoğlu ilk anda bu teklifi kabul etti ve Gül’ün de genel başkan yardımcısı olmasını istedi. Fakat Gül’ün dışarıdan destek vereceğini öğrendiğinde o da dışarıda kalmak istedi.” diye konuştu.





ALİ BABACAN, PARLAMENTER SİSTEME DÖNECEK





Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibinin içerisinde eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve gazeteci Fehmi Koru’nun da bulunduğunu açıklayan aynı kaynak, "Bu isimlerin faaliyetleri sürüyor. Babacan’ın ise iki seçeneği bulunuyor. Ya vazgeçecek ve siyaset dışına çekilecek ya da siyasi parti kurarak parlamenter sistem hedefiyle yola çıkacak. Şu anda karar aşamasında." dedi.





ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU KAVGALI





Aynı kaynak, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu arasında “anlaşmazlıklar” bulunduğunu ifade etti.