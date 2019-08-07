Davutoğlu geri adım atıp Babacan ile mi birleşecek?









Bir süredir yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde AKP’nin büyük yara almasının ardından şehir ziyaretlerine başlamıştı. Günboyu Gazetesi’nin haberine göre, son yaptığı ziyaretler Davutoğlu cephesinde moral bozukluğuna yol açtı. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kısıtlı bir desteğin dışında beklediği ilgiyi göremeyen Davutoğlu, çalışma arkadaşlarına “Geri çekiliyoruz” mesajını verdi.









BABACAN İLE GÖRÜŞECEK





Davutoğlu’nun son yaptığı toplantıda Eski Başbakan Ali Babacan ile birkaç kez görüşeceğini, mutabakata varıldığı takdirde birlikte hareket edeceğinin bilgisini paylaştığı iddia edildi.





“ÇÖZÜM SÜRECİ” VE “SURİYE MESELESİ”





Öte yandan Davutoğlu’nun ekibinin de yapılan toplantıda kendisine sitem ettiği ileri sürüldü. Saha çalışması için yapılan görüşmelerde sözde “Çözüm Süreci” ile “Suriye Meselesi” konu başlıklarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Davutoğlu ekibi, bunun kurulması planlanan yeni parti için büyük handikap olarak değerlendiriyor.





“ANLAM VEREMİYORUM” DEMİŞTİ





Davutoğlu, RS FM’de Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile düzenlen mülakatta “Ali Babacan ile görüşüyor musunuz?” sorusuna “elbette” yanıtını vermişti. Davutoğlu, Babacan’a soruşturma açıldığında telefonla arayarak “her zaman yanındayım” mesajını verdiğini belirtmişti. “Neden birlikte hareket etmiyorsunuz?” sorusuna ise, “İnanın hiç bilmiyorum, birlikte hareket etmememiz için bir neden göremiyorum. Ali Babacan ile birlikte çalışmışlığımız var, kendisini çok severim” sözleriyle cevaplamıştı.