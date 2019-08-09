Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu, Erdoğan'a meydan okudu /09 Ağustos 2019 17:38

Davutoğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu bugün memleketi Konya'da sert konuştu. Davutoğlu'nun hedefinde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Yeni parti kurma hazırlıkları devam eden başbakan Ahmet Davutoğlu bugün memleketi Konya'nın Taşkent ilçesinde konuştu. 

Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okudu. 

DAVUTOĞLU: BİZ BEDEL ÖDEYE ÖDEYE GELMİŞİZ

Erdoğan’ın "bedelini ödeyecekler" sözlerine atıf yapan Davutoğlu, "Allahım bu boynu eğdirme. Hep dua ederim. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize ‘bedel ödeyecekler’ diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz.” dedi.

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'NU KENDİSİNE İHANET ETMEKLE İTHAM ETMİŞTİ

Erdoğan geçen ay AKP İl başkanlarına hitaben, yeni parti hazırlıkları yapan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Davutoğlu’nu ümmeti bölmekle itham etmişti. 

Erdoğan, “Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder.” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu, Erdoğan'a meydan okudu Sonraki Haber >>

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:57