Davutoğlu, Erdoğan'a meydan okudu





Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okudu.





DAVUTOĞLU: BİZ BEDEL ÖDEYE ÖDEYE GELMİŞİZ





Erdoğan’ın "bedelini ödeyecekler" sözlerine atıf yapan Davutoğlu, "Allahım bu boynu eğdirme. Hep dua ederim. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize ‘bedel ödeyecekler’ diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz.” dedi.







ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'NU KENDİSİNE İHANET ETMEKLE İTHAM ETMİŞTİ







Erdoğan geçen ay AKP İl başkanlarına hitaben, yeni parti hazırlıkları yapan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Davutoğlu’nu ümmeti bölmekle itham etmişti.





Erdoğan, “Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder.” ifadelerini kullanmıştı.



Yeni parti kurma hazırlıkları devam eden başbakan Ahmet Davutoğlu bugün memleketi Konya'nın Taşkent ilçesinde konuştu.