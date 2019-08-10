Davutoğlu ekibini görücüye çıkardı

Yeni parti kuracağı öne sürülen Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yeni parti ile ilgili sorulara, ‘Çalışmalara başladık’ şeklinde cevap verdi.
Davutoğlu’nun söz konusu açıklamaları yaptığı programda yanında yer alan AKP’li eski isimler ise dikkat çekti.
DAVUTOĞLU EKİBİNİN GENELİ ESKİ AKP'LİLERDEN
Davutoğlu’na Manisa eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul eski AKP Milletvekili Abdullah Başçı, İstanbul eski CHP Milletvekili İhsan Özkes, Konya eski AKP Milletvekili Ömer Ünal, Konya İl Başkanı Musa Arat ve eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.