Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ekibini görücüye çıkardı /10 Ağustos 2019 12:16

Davutoğlu ekibini görücüye çıkardı

Yeni parti çalışmalarına başladığını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Konya’da katıldığı programda yanında yer alan AKP’li eski isimlerin yeni partinin çekirdeği olduğu gündeme geldi.

SHABER3.COM

Yeni parti kuracağı öne sürülen Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yeni parti ile ilgili sorulara, ‘Çalışmalara başladık’ şeklinde cevap verdi.

Davutoğlu’nun söz konusu açıklamaları yaptığı programda yanında yer alan AKP’li eski isimler ise dikkat çekti.

DAVUTOĞLU EKİBİNİN GENELİ ESKİ AKP'LİLERDEN

Davutoğlu’na Manisa eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul eski AKP Milletvekili Abdullah Başçı, İstanbul eski CHP Milletvekili İhsan Özkes, Konya eski AKP Milletvekili Ömer Ünal, Konya İl Başkanı Musa Arat ve eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu ekibini görücüye çıkardı Sonraki Haber >>

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:31