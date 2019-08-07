Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ekibi: Erdoğan’ın ailesi yönetimden çekilmeli, Ankara ve İstanbul'un kaybı travma /07 Ağustos 2019 11:47

Davutoğlu ekibi: Erdoğan’ın ailesi yönetimden çekilmeli, Ankara ve İstanbul'un kaybı travma

AKP’de kopuş süreci hızlanırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi medyada daha da görünür hâle gelmeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sisteme yönelik eleştirilerini yüksek perdeden dile getirmeye devam eden Davutoğlu ekibi, parti içindeki “damat krizi” konusunda da ipuçları verdi.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, “Genel başkanınızın damadıyla nasıl rekabet edeceksiniz. En büyük sorun ailenin siyasette olması” tepkisini gösterdi. Nedim Yamalı 2002'de partinin kuruluşunda Ankara teşkilatını kuran kişi olarak biliniyor.

DW Türkçe’den Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Yamalı, Milli Görüş kökenli olarak geldiği siyasette AKP içinde yozlaşma olduğundan bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinin yönetimden çekilmesi gerektiğini söyledi:

“Bir itiraz süreci başlattık ve Cumhurbaşkanından beklediğimiz reformların gerçekleşmemesi hâlinde bu işin gereğini yapacağız ve kendi yolumuzu çizeceğiz.”

ERDOĞAN İÇİN 'İNŞALLAH UZUN YAŞAR, REFORMLARI YAPAR'

Yamalı, programda AKP'ye sert eleştiride bulunmaktan kaçınırken yeni bir parti kurmaya hazırlanan bir ekip üyesi olmaktan çok AKP içindeki muhalif bir yapı gibi harekete geçtikleri izlenimi verdi.

Yamalı'nın yayında Erdoğan için 'inşallah uzun yıllar yaşar ve memleketi yönetir' şeklinde konuşması da dikkati çekti

ANKARA VE İSTANBUL'UN KAYBEDİLMESİ TRAVMA OLDU

Ankara'nın kaybedilmesinin büyük bir travma olduğunu ve bu travmayı hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen AKP'li isim 20 yıl önce çok çalışıp kazandıkları Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesinin şokunu yaşadıklarını söyledi. Üç büyükşehir adayını 'kim neye göre belirledi' sorusunu soran Yamalı ''CHP bizden daha iyi iş yaptı, daha iyi çalıştı, bizim adaylarımızın nasıl seçildiğini parti teşkilatları bile bilmiyor. Hangi yöntemle seçildiğinin bilinmediği gibi bu kayıpların hesabı da sorulmadı. Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesinin getirdiği büyük sorunları görüyoruz. 13 bin oy farkını 800 bine çıkaran seçim kararı nasıl alındı bilmiyoruz. Çok kötü oldu bizim için'' dedi

Yamalı program boyunca sürekli AKP içinde imtiyazlı bir kesimin kurumsal yapıyı bozduğunu ve partiyi yozlaştırdığını belirtirken AKP'nin siyasal islamcı parti olmadığını öne sürdü

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