Davutoğlu cephesinden Pelikan ziyareti cevabı

Erdoğan'ın, Pelikancıları ve onların merkezi durumundaki Pelikan Yalısını (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) ziyareti sonrası Davutoğlu cephesinden de karşılık geldi.







Erdoğan'ın ziyareti böyle paylaşılmıştı







Davutoğlu'na yakın ekibin Twitter'da yönettiği bilinen "@KulAhmet_" hesabından yapılan video paylaşımı Pelikan ziyaretine cevap olarak yorumlandı.





Videoda, "Bitsin artık bu ucuz roman" ifadesi yer alırken, Hilal Kaplan başta olmak üzere bazı yandaş isimlerin görüntüleri sıralandı.





"Sen gerçeksin, onlar yalan!" başlığıyla servis edilen videoda, "onlar yalan" ifadesinin geçtiği bölümde Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görüntüsüne yer verildi.