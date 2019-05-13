Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu AKP'den ihraç mı ediliyor? /13 Mayıs 2019 09:08

Davutoğlu AKP'den ihraç mı ediliyor?

Hürriyet'in AKP'li yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal verdiğini söyledi.

SHABER3.COM

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "YSK’nın perde arkası ve İstanbul seçimleri" başlığıyla yayımlanan yazısında şöyle yazdı:

''Erdoğan hem MKYK’da hem İstanbul’daki toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararı üzerine yaptığı çıkışlara değiniyor.
Abdullah Gül için ’Kurucumuz değildi. Zaten cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı’ diyor. Davutoğlu için ’eski başbakan’ ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama ramazandan sonra Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu AKP'den ihraç mı ediliyor? Sonraki Haber >>

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Putin yere kapaklandı!

Putin yere kapaklandı!

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:28