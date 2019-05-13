Davutoğlu AKP'den ihraç mı ediliyor?

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "YSK’nın perde arkası ve İstanbul seçimleri" başlığıyla yayımlanan yazısında şöyle yazdı:





''Erdoğan hem MKYK’da hem İstanbul’daki toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararı üzerine yaptığı çıkışlara değiniyor.

Abdullah Gül için ’Kurucumuz değildi. Zaten cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı’ diyor. Davutoğlu için ’eski başbakan’ ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama ramazandan sonra Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor.''