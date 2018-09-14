Samanyolu Haber /Gündem / ‘Darp iddiaları’yla anılan eski vali, çalışanına hakaret davası açtı /14 Eylül 2018 13:28

‘Darp iddiaları’yla anılan eski vali, çalışanına hakaret davası açtı

Merkez valisi Orhan Çiftçi, daha önce darp iddialarıyla anıldığı eski çalışanı kadın hakkında hakaret davası açtı.

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Evli ve üç çocuk babası Çiftçi’nin Mudanya kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö. isimli bir kadını, yanındakilerle birlikte aracına el koyup kaçırdığı ormanlık alanda darp ettiği öne sürülmüş, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.


Eski Kırklareli Valisi Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde ‘devletine ve milletime bağlılıktan taviz vermediğini’ belirterek haberlerin ‘iftira’ olduğunu söylemişti.

Üç yıl isteniyor
Çiftçi, Meltem Ö. hakkında, olayın ardından kendisine cep telefonundan gönderdiği mesajlarla hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.



Savcılık tarafından ‘yetkisizlik’ kararı verilen dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Tamamlanan soruşturma kapsamında Meltem Ö. hakkında Kırklareli 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne ‘Orhan Çiftçi’ye yönelik hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ iddiasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘Durduk yere hakaret edilmez’
Kırklareli 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, merkeze alınan Çiftçi ve avukatı katılmazken, Bursa’nın Mudanya ilçesinde oturan Meltem Ö. hazır bulundu.

Talimatla ifade vermek yerine duruşmaya çıkmayı tercih ettiği için geldiğini dile getiren Meltem Ö. kendisini savundu. Çiftçi’yle Mudanya’da kaymakam olduğu 2014’de tanıştıklarını anlatan Meltem Ö., “Kimse kimseye durduk yerde hakaret etmez” dedi.

Telefon kayıtları incelenecek
Kırklareli 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi, Meltem Ö.’nün ifadesinin ardından Çiftçi’nin şikayete konu olan 1- 10 Mayıs 2017 tarihlerindeki telefon kayıtlarının incelemesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme çıkışı konuşan Meltem Ö. kendisini koruduğunu belirterek “Hiç kimse, durup dururken kimseye hakaret etmez. Bugün davanın ilk duruşması vardı. Mudanya’dan yola çıkıp Kırklareli’ndeki duruşmaya geldim. Avukatımı getirmedim, olayları kendim yaşadığım için kendim anlatmak istedim” dedi.
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