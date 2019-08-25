Darbeyi Erdoğan ve arkadaşları yaptı!

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’a cevaben sarf ettiği sözlerin yankısı sürüyor.





Davutoğlu, “Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasındaki dönem olarak yazılacaktır.” demişti.







Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski AKP’nin eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ Davutoğlu’nun genel başkanlığı ve başbakanlığı bıraktığı döneme dair çarpıcı beyanlarda bulundu.





ÖZDAĞ: DARBEYİ ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI YAPTI





Çağlar Cilara’nın Youtube kanalına mülakat veren Özdağ, yaşananları “darbe” diye nitelendirirken, “Sayın Davutoğlu'na parti içi darbe yapılmıştır.” dedi.





Eski AKP milletvekili Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na parti içi darbe düzenlendiğini söyledi.





Cilara’nın, “Darbeyi kim yaptı?” sorusuna Özdağ şu cevabı verdi: “Darbeyi sayın Erdoğan ve arkadaşları yaptılar. Sayın Erdoğan hem parti elimde olsun istiyordu hem de Cumhurbaşkanlığı elimde olsun istiyordu. Sayın Davutoğlu'yla bazı konularda anlaşamadılar.”





Özdağ, “Milletvekilleri listesi konusuydu. Bakanların atanma şekliydi. Veya birilerinin bakan olmaması ya da başka yerlerde bakan olarak değerlendirilme şekliydi. Bir diğer husus şeffaflık yasasıydı. Şeffaflık yasası neydi? Hırsızlık yapılmasın yasasıydı, yolsuzluk olmasın yasasıydı, rüşvet alınmasın yasasıydı.” dedi.





7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİNDE İKTİDARI KAYBEDİNCE...





Davutoğlu, AKP’nin tek başına iktidarı ilk kez kaybettiği, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) parti olarak barajı aştığı 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi ile terör saldırılarının da yaşandığı bir zeminde seçimin yenilendiği 1 Kasım 2015 arasında geçen dört aylık döneme dair çarpıcı sözler sarf etti.





DAVUTOĞLU: HAFIZALARINIZI YOKLAYIN!





Yenilenen genel seçimde AKP’nin tek başına tekrar iktidara gelmesinin üzerinden altı ay geçmeden Erdoğan’ın isteği üzerine Başbakanlık ve parti genel başkanlığından istifa eden Davutoğlu, iki tarih arasında geçen dönemi işaret ederek, “Gelin hafızanızı bir yoklayın” ifadelerini kullanmıştı.







