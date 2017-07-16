Samanyolu Haber /Gündem / Darbecileri bombalayan pilotlar da tutuklanmış /16 Temmuz 2017 14:57

Darbecileri bombalayan pilotlar da tutuklanmış

16 Temmuz'da darbe üssü Akıncı'nın pistlerini hükümet adına bombalayarak uçak iniş kalkışlarını durduran 5 pilotun cemaat soruşturmasında tutuklandığı ortaya çıktı

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15 Temmuz'dan bu yana binlerce asker TSK’dan atılıp, hapse gönderildi. Bu askerler arasında o gece evinde olan ve olaydan hiçbir haberi olmayan binlerce asker bulunuyor. Kasıtlı ihraçlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Ergenekon sanığı emekli hâkim albay Ahmet Zeki Üçok, darbecilerin üs olarak kullandığı Ankara’daki Akıncılar Hava Üssü’ne bombalayan 5 pilotun da sözde örgüt üyeliğinde tutuklandığını söyledi.

Bir televizyon programına katılan Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’a Akıncılar Üssü’ne neden geç müdahale edildiğini sorduğunu belirterek şunları söyledi: “Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, 15 Temmuz gecesi Akıncılar’a neden geç müdahale edildiği hakkında, o esnada güvenecek pilot bulamadıklarını söyledi. Ancak sadece 5 pilot bulabildiklerini ve sabah saat 4 buçukta müdahale edebildiklerini anlattı” dedi. 
Üçok ayrıca, edindiği çarpıcı bir iddiayı da dile getirerek, “Darbe üssünü bombalayan bu 5 pilot da daha sonra örgüt üyeliğinden tutuklanıyor” şeklinde konuştu.
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